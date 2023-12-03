محافظ جدة يرعى ملتقى القانون الشامل بجدة غداً

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برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، تنظم جامعة جدة ممثلة في كلية القانون والشريعة، بالتعاون مع هيئة المحامين غداً، ملتقى القانون الشامل بجدة، بمشاركة أكثر من 20 جهة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة.

ويهدف الملتقى, الذي يستمر لمدة يومين, إلى مناقشة المستقبل المهني لتخصص القانون، والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في ضوء ما يشهده المجال من تطور متسارع من خلال مختصين في القانون وشخصيات مؤثرة, وذلك من خلال 8 جلسات حوارية، وعددٍ من المحاضرات العلمية، والجلسات الحوارية، إضافة إلى استشارات خاصة بمجال الابتعاث في مجال القانون، إضافةً لوجود جناح خاص؛ لتوفير قبولات برامج اللغة والدراسات العليا في الخارج.

ودعت الجامعة الراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط: ‏https://eservice.sba.gov.sa/events/jbj0.