محافظ جدة يرفع الشكر للقيادة على الدعم السخّي لحملة جود المناطق

المناطق_جدة

رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تبرعهما السخي لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان.

وأكد سموّه أن هذا الدعم يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بكل ما يكفل الحياة الكريمة للمواطن السعودي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديمهما عزّاً وذخراً للوطن والمواطن.