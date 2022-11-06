محافظ جدة يستقبل رئيس جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه في المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم.

وتسلّم سموّه نسخةً من التقرير السنوي الذي تضمّن مشاريع الجمعية ومنجزاتها للعام 1443 – 1444هـ، والأرقام والإحصاءات والإنجازات والمبادرات بمحافظة جدة، ومشاريع الجمعية المتنوعة ما بين سقيا الأماكن العامة والجمعيات الخيرية والأربطة وسقيا العمال والمساجد وحفظة كتاب الله وغيرها من المشاريع التي تتواكب مع أهداف الجمعية التي ترتكز عليها من خلال توعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء وصيانة ومتابعة مواقع السقيا.

كما اطلّع سموّه على مشروع “سقيا الحاج” لضيوف البيت الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي تُشرف عليه لجنة السقاية والرفادة، الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز الضيافة والترحاب والحفاوة لدى العاملين والمتطوعين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد بما حققته الجمعية من منجزات خلال العام الماضي واهتمامها بضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع، بلغ أكثر من مليوني مستفيد ومستفيدة في منطقة مكة المكرمة.