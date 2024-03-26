محافظ جدة يستقبل مدير عام البريد السعودي “سُبل” بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم، مدير عام البريد السعودي “سُبل” بمنطقة مكة المكرمة ربيع بن فيصل الخليل.

واستمع سموّه، خلال الاستقبال إلى شرح عن أعمال البريد السعودي في محافظة جدة، حيث تم خدمة ما يزيد عن 600 ألف مستفيد عبر 31 فرعاً، كما بلغ عدد المراكز التي تم تأهيلها في المحافظة وفق الهوية الجديدة 10 مراكز, إضافة إلى افتتاح مركز المعالجة لتحسين العمليات الداخلية والخارجية، وخدمات البريد الدوائي، ورفع معدلات سرعة الاستلام والتسليم للمواد البريدية.