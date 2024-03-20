محافظ جدة يطّلع على خطة البرنامج التوعوي “لعلكم تتقون” لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة عصام بن حسن شحاته، وأعضاء الهيئة الذين قدّموا التهنئة لسموّه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واطلع سموّه خلال الاستقبال على الخطة التنفيذية للبرنامج التوعوي “لعلكم تتقون” خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى تعزيز فضل الصيام والقيام، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهر الكريم، وإيضاح فضل العشر الأواخر وليلة القدر، والحث على أداء زكاة الفطر وبيان فضلها، وبيان أحكام العيد والتحذير من المخالفات الشرعية.

وتستهدف الخطة شرائح المجتمع كافة والجهات الحكومية وغير الحكومية عن طريق المنصات والمعارض والجولات التوعوية والمعرض الرقمي المتنقل.

وتعمل الهيئة على خطة ميدانية وتوعوية متكاملة تقوم على الحضور والتمركز الميداني في الأماكن العامة، وتنفيذ جولات على الأسواق ومناطق الكثافة، إضافة إلى البرامج التوعوية المصاحبة لإيصال رسالة الرئاسة العامة للمواطنين والمقيمين وتوعيتهم.