محافظ جدة يفتتح فعاليات اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية واليوم العالمي للهندسة

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، فعاليات “اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية 2023 واليوم العالمي للهندسة تحت عنوان “الهندسة من أجل عالم أفضل”, الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومؤسسة منطقة الإبداع لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع أمانة محافظة جدة وجمعية عيون جدة، بحضور معالي أمين جدة المهندس صالح التركي، ورئيس اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي لجمعية عيون جدة الدكتور زهير ميمني.

وألقى نائب مدير مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي كلمة أكد خلالها أن المؤسسة أولت المسؤولية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا، أسست فريقًا متخصصًا للمسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن يضم في عضويته العديد من المختصين من القطاعين العام والخاص، كما يستهدف تكامل جهود القطاعات المعنية تربوية وثقافية واقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الفريق كان نواة فاعلة لتعزيز هذا القطاع وإيجاد مسارات وصل ودعم لتفعيل دور جميع الجهات الحكومية والخاصة في قطاع المسؤولية الاجتماعية الذي يتجاوز في دوره الدعم المادي أو العيني الى أبعاد عديدة ومنطلقات وأهداف إستراتيجية في مقدمتها الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

ويناقش الملتقى 13 متحدثًا من القطاعات الحكومية والخاصة يناقشون خلاله تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضاياها ورصد تجاربها لدى الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استخدام الأساليب الهندسية التي تسهم في استدامة المشاريع واعتمادها على مصادر الطبيعة وتقليل التلوث وتحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وفي الختام كرّم سموّه الجهات الراعية.