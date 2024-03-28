محافظ جدة يُدشّن حملة “تراحمنا له أثر” لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

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دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، بمكتبه إلكترونياً، حملة “تراحمنا له أثر” التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمحافظة جدة، بحضور رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة وجدة المهندس فؤاد بن جويد الشريبي، والمدير التنفيذي للجنة وليد بن خضر الأحمدي وأعضاء اللجنة.

واستمع سموّه إلى شرح من رئيس لجنة “تراحم” عن أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المحافظة ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات الكبرى ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة, للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم, وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، والتعريف بالمتجر الإلكتروني الخاص باللجنة.

يُذكر أن “تراحم” تقدم 23 خدمة تخدم كلاً من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.