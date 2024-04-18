محافظ حفر الباطن يتفقد عددًا من المقار الأمنية بالمحافظة

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تفقد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، أمس، مقار (الشرطة، والمرور، ومكافحة المخدرات) بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن عمل كافة الإدارات والجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في مجال عملهم.

ونوه سمو محافظ حفر الباطن بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم لكافة الأجهزة الأمنية من أجل أمن واستقرار هذا الوطن وأبناءه والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، مشيدًا بما شاهده من إخلاص وتفانٍ لرجال الأمن لخدمة الوطن.