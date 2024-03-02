محافظ حفر الباطن يتوج الفائزين في سباقات الهجن بالمحافظة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، توَّج صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، اليوم، أصحاب المراكز الأولى في سباقات الهجن، التي اختتمت في ميدان المحافظة، بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وملاك الإبل، حيث بلغ عدد الأشواط أكثر من 44 شوطاً في مختلف السباقات، بمشاركة محلية وعربية واسعة من ملاك الهجن.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن، أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ غير محدود من القيادة الرشيدة – حفظهما الله -، وذلك للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي.