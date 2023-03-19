محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة

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رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة, الذي نظمته الشؤون الصحية.

وثمن مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي في كلمة خلال الحفل, لسمو محافظ حفر الباطن رعايته، مؤكداً أن برنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة أقيم بإشراف وزارة الصحة ويهدف إلى تأهيل التمريض السعودي بأقسام الرعاية الحرجة والالتزام بتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم ، مما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاَ مرئياً لمحتوى البرنامج الذي استمر لمدة 9 أشهر في مختلف التخصصات التمريضية للعمل في أقسام العنايات الحرجة.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، والتقطت الصور التذكارية.