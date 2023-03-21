محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة الدولي

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شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم تدشين أولى الرحلات الدولية المباشرة من مطار القيصومة الدولي إلى مدينة دبي.

وتفقد سموه الجاهزية التشغيلية للمطار وإنهاء إجراءات المسافر وتقديم الخدمات كافة حيث ستسهم الرحلات الدولية في زيادة حركة السفر من مطار القيصومة الدولي، وستكون الرحلات الجديدة بين القيصومة ودبي بواقع رحلتين أسبوعياً.

وتم الترحيب واستقبال الطائرة بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران بحضور عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي طيران فلاي دبي وعدد من المسؤولين من القطاعات بالمطار.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني بطيران فلاي دبي وبدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي, معلناً عن بدء تنفيذ الخطة التوسعية للمطار.

وبين أن أعداد المسافرين من مطار القيصومة الدولي في تزايد حيث بلغ عدد المسافرين لعام 2022 أكثر من 223 ألف مسافر بزيادة حوالي 20% عن العام 2021، و كذلك تجاوزت أعداد الرحلات لعام 2022 اكثر من 2500 رحلة بزيادة حوالي 8% عن العام 2021 و سيشهد المطار قريباً نمواً ملحوظاً حيث أنه سيتم إضافة وجهات جديدة دولية وداخلية ، ولفت إلى عزم شركة مطارات الدمام في استقطاب المزيد من الوجهات وشركات الطيران وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتناغمة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم الحسني شكره لسمو محافظ حفر الباطن على متابعته الدائمة وحرصه المستمر على عمل مطار القيصومة الدولي حيث أن شركة مطارات الدمام تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها.