محافظ صبيا يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93

المناطق_فضه عطيف

رعى محافظ صبيا د.سلطان بن عجمي بن منيخر حفل أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ٩٣، مساء أمس السبت الذي نظمته البلدية بحضور وكيل المحافظة أ. إبراهيم بن مديني عنودي و رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية، وبمشاركة عدد من الأركان للجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي ومعرض الفنانين التشكيليين.

بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة الأهالي التي رفع في مستهلها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

عقب ذلك ألقيت قصيدة وطنية، تلاها أوبريت يا موطني؛ شارك فيه عدد من الفنانين والعارضين من أبناء المحافظة بألوان وفولكلورات شعبية متلائمة مع المناسبة.