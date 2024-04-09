محافظ هيئة الحكومة الرقمية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

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رفع معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد معاليه بجهود الجهات الحكومية كافة لخدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، من خلال خدمات رقمية رائدة أسهمت في تسهيل إجراءات قاصدي الحرمين الشريفين من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتكامل مع جميع الشركاء بكل يسر وسهولة.

وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.