محاكمة رجل وثّق تدميره أثراً تاريخياً في ويلز

المناطق_متابعات

أصدرت محكمة “نيوبورت” الجزئية في ويلز، حكماً بمعاقبة خمسيني بالسجن والغرامة، بعدما وثّق قيامه بتدمير نصب تذكاري تاريخي يعود للعصر البرونزي منذ 4500 عام.

وصور جوليان بيكر البالغ من العمر 52 عاماً نفسه وهو يدمر الأثر الذي يعود لعام 2500 قبل الميلاد، ونشر الصور عبر حسابه بـ “فيسبوك”، وعاقبته المحكمة بالسجن 4 أشهر ودفع تعويض قدره 4400 حنيه إسترليني.

ووجهت المحكمة إلى بيكر تهمتي تنفيذ عمل غير مصرح به أدى لتدمير الأثر، وتنفيذ أعمال تخريبية عبر التنقيب والكشف عن أثر قديم، وهو عبارة عن حجر ضخم منقوش به زخارف تشبه الكؤوس اعتبره الخبراء بمثابة علامة لحدود إقليمية بالغة القِدم.