محال الخياطة الرجالية بجدة تشهد إقبالًا من المتسوقين مع قرب عيد الفطر المبارك

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يشهد نشاط محال الخياطة الرجالية بمحافظة جدة هذه الأيام، إقبالًا متزايدًا من الصغار والكبار استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولاختيار ثياب العيد من التصاميم والأقمشة الحديثة.

وتختلف ذائقة المتسوقين في تفصيل الثوب واختيار ألوانه، حيث يفضل البعض القماش أبيض اللون، فيما يقبل الشباب خاصة على الألوان الزاهية، ويعمد بعضهم إلى تطريز الثياب إظهارًا لجمالها، في الوقت الذي يحرص الكثيرون على الثوب بأصالته المتعارف عليها، فيما تتباين رغبات المتسوقين في أنواع الأقمشة الخاصة بالثياب.

وتتفاوت أسعار تفصيل ثوب العيد، وتختلف وفق نوع القماش وجودته وأنواع التفصيل، وواكبت محال الخياطة الحركة التجارية النشطة مع مطلع شهر رمضان المبارك بتجهيز أنواع من الأقمشة وعرض الجديد منها تمهيدًا لاختيارات المتسوقين.

وأوضح عدد من أصحاب محال الخياطة أن الطلب على تفصيل الأثواب الرجالية يزداد من منتصف شهر رمضان، وتختلف الأسعار بحسب نوع القماش وصناعته وتتراوح أسعارها ما بين 180 ريالًا إلى 300 ريالًا للثوب الواحد وقد تصل إلى أعلى من ذلك.

وأشاروا إلى أن هذه الأيام تعد ذروة موسم العيد، والتي يتم خلالها تسليم الطلبات للمتسوقين، الذين تنوعت أذواقهم في اختيار أنواع الأقمشة، وخاصة السويسرية، واليابانية، والكورية، والإندونيسية، حرصًا منهم على التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة عبر التزين باللباس التقليدي والغترة والعقال، وتحفيز الأطفال على ذلك لزرع هذه القيم في نفوسهم منذ الصغر.