محرز يقود هجوم الأهلي أمام الاتفاق

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أعلن مدرب الأهلي، ماتياس يايسله عن تشكيل فريقه في مواجهة الاتفاق في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، وذلك مساء السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وعلي مجرشي وروجر إيبانيز وعبدالباسط هندي وسعد بالعبيد، ومحمد المجحد، وفرانك كيسييه وغابري فيغا ورياض محرز وروبيرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمان.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من عبدالله عبده وإبراهيم الزبيدي وفهد الحمد وعبدالكريم دراسي وفراس البريكان وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعلى الأسمري وزياد الجهني.