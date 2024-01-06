محكمة تركية تقضي باعتقال 15 يشتبه في علاقتهم بالموساد الإسرائيلي

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ذكرت قناة تي.آر.تي خبر الرسمية، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الجمعة أمراً رسمياً باعتقال 15 شخصاً وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وأعتقلت السلطات التركية 34 شخصاً في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حذرت إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

ولم تقدم القناة أي تفاصيل حول ما قررته المحكمة بخصوص الأحد عشر شخصاً الذين تم اعتقالهم في البداية.

ودهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه فيهم في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

وانتقدت تركيا بشدة إسرائيل بسبب قصفها غزة في حربها مع حماس، وتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات العلنية قبل أيام.