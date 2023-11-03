محلل أمني: إدارة “بايدن” في وضع “محير”.. و”بلينكن” سيحاول إقناع إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار

أكد المحلل الأمني “روبرت فوكس”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أصبحت في وضع محير، نتيجة لاستمرارها في دعم إسرائيل على الرغم من انتهاك تل أبيب لمعايير القانون الدولي والإنساني.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن وزير الخارجية الأمريكي سيحاول إقناع إسرائيل بضرورة الوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إيجاد أفق سياسي للمرحلة الراهنة.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر ولم تستمع إلى الجانب الآخر، وهو ما وضعها في موقف انحياز على حساب القانون الدولي.