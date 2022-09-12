محلل سياسي: المملكة خطت خطوات كبيرة جداً في المجال الصحي على كافة الأصعدة

المناطق_متابعات

قال الأستاذ سامي المرشد “محلل سياسي، خبير العلاقات الدولية” أن المملكة خطت خطوات كبيرة جداً في المجال الصحي على كافة الاصعدة، والتطور مستمر ليس فقط في إجراء العمليات وتقديم الخدمات الصحية في المستشفيات التخصصية وغيرها، وإنما أيضاً في الأبحاث.

وتابع أن المملكة متقدمة جداً في مجال الأبحاث، وتضاهي كبريات الدول الصناعية التي سبقت كثير من دول العالم في هذا المجال، برنامج فصل التوائم السيامية تميزت به المملكة وتخصصت فيه منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه لم يكاد يمر عدة أشهر على أخر عملية فصل توأم سيامي، ووجدنا أن هناك عملية جديد سوف تتم لتوأم من أحد الدول الشقيقة.

وذكر أن أهم ما يميز هذا البرنامج هو نجاح كل العمليات التي تمت فيه.