محلل سياسي: حركة حماس لا تريد أن تكون غائبة عن المشهد السياسي بعد انتهاء الحرب.. والفلسطينيون يريدون نتائج تفضي إلى حل الدولتين

أكد الكاتب والباحث السياسي “محمد هواش”، أن القول بوجود خلافات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مبالغ فيه.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت دمارا واسعا في كافة أنحاء القطاع، وأدت إلى سقوط ما يزيد على 20 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن حركة حماس لا تريد أن تكون بعيدة عن المسرح السياسي بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بل تتطلع أن تكون حاضرة في كافة العمليات السياسية.

وأشار إلى أن جميع الخطوات الفلسطينية تتحرك على المستوى الدولى من أجل إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين.