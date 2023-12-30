محلل سياسي سوداني: الجيش شن ضربة استباقية في نيالا بعد ورود معلومات عن وجود تجمعات لعناصر الدعم السريع في بعض مناطق المدينة

أكد المحلل السياسي السوداني “صدقي مطر”، أن الجيش السوداني قام بتوجيه ضربات جوية على تجمعات الدعم السريع في نيالا.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الجيش السوداني قام بتوجيه تلك الضربات، بعد ورود معلومات عن وجود تجمعات لعناصر الدعم السريع في بعض مناطق المدينة.

وأشار إلى أن الجيش السوداني يعمل على فرض السيطرة الأمنية على كافة الولايات السودانية، وتحريرها بالكامل من أيدي قوات الدعم السريع، لينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار.