محلل سياسي: شبح 11 سبتمبر يدفع إدارة “بايدن” إلى عدم التورط عسكريًا في الشرق الأوسط

أكد المحلل السياسي “طارق الشامي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن شبح 11 سبتمبر يدفع إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، إلى عدم التورط عسكريا في المنطقة العربية.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تواجه ضغوطا داخلية من قبل مجلس النواب والمنظمات الأمريكية المهتمة بحقوق الإنسان، بسبب الدعم العسكري والمادي الذي توجهه الإدارة الأمريكية لرئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”.