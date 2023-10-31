محلل سياسي: لا توجد أي دلائل على أن المجندة “أوري مجيديش” تم تحريرها خلال عملية برية داخل غزة

أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أنه لا توجد أية دلائل حتى الآن على أن المجندة الإسرائيلية “أوري مجيديش” تم تحريرها من خلال العمليات البرية الإسرائيلية داخل غزة .

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن حركة حماس استطاعت أن تحدث نوعا من الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد نشر فيديو الأسيرات.

وأوضح أن العملية البرية الإسرائيلية في غزة وفق الدلائل كبدت القوات الإسرائيلية خسائر أكثر من المكاسب التي كانت تنوي حكومة نتنياهو تحقيقها.