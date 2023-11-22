محلل سياسي: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية حراك غير مسبوق

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “خالد باطرفي”، أن موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت لا يتغير مع تغير الزمان والمكان.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة تبذل حراكا دبلوماسيا كبيرا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المملكة منذ عهد الملك المؤسس تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه المشروعة، وصولا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.