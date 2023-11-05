محلل طقس: أجواء المملكة ما زالت تمر بحالة من عدم الاستقرار مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في الأيام المقبلة

أوضح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد “جابر اليامي”، أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريحات لـ “الإخبارية”، إن أجواء المملكة لا تزال غير مستقرة حيث تمر بحالة من عدم الاستقرار، مع استمرار فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن منطقة جازان ستشهد حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية، كما أنها من أكثر المناطق عرضة لهطول أمطار غزيرة في المملكة.

وأشار إلى أن الباحة وعسير بالإضافة إلى مكة المكرمة ومدينة جدة، ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أيضا خلال الأيام المقبلة.