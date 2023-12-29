محلل طقس: أمطار على الرياض تستمر إلى الغد.. والمنطقة الشرقية تشهد اليوم وغدا أمطارا غزيرة

أكد محلل الطقس والأحوال الجوية “عادل القازنلي”، أن المركز الوطني للأصاد يتوقع هبوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك أجواء ماطرة على العاصمة الرياض تمتد إلى الغد، ويصحبها زخات من البرد في الليل.

وأوضح أن المنطقة الشرقية ستشهد اليوم وغدا السبت أمطارا غزيرة، طبقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وعدم المشي ليلا في المناطق الوعرة في المناطق الشمالية والجنوبية في المملكة.