محلل طقس: بـ 3 درجات مئوية تسجل أبها وخميس مشيط أقل درجة حرارة في الموسم الحالي.. وجبال السودة لامست الصفر المئوي

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل”، أن هناك بعض المناطق والمدن سجلت درجات حرارة منخفضة بـ 3 درجات مئوية هذا الموسم منها أبها وخميس مشيط.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن شتاء هذا العام سيكون دافئ بالمقارنة بموسم الشتاء الماضي.

وأوضح أن هناك بعض المناطق لامست درجة حرارتها الصفر منها جبال السودة.

ودعا كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن المناطق الوعرة لاسيما في المناطق الشمالية.