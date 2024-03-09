محلل طقس: سيكون طقس رمضان ربيعيا.. وتوقعات لهطول الأمطار بنسبة 40% لمكة المكرمة و 70% على المدينة المنورة

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل، أن طقس شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون طقسا ربيعيا.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن المركز الوطني للأرصاد، يتوقع هطول الأمطار بنسبة 40% على منطقو مكة المكرمة، و 70% على المدينة المنورة.

ودعا كافة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، والدفاع المدني.

وبين أن درجات الحرارة بدأت ترتفع بشكل ملحوظ على كافة مناطق المملكة ما عدا منطقة الحدود الشمالية.