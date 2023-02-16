محلل طقس يكشف موعد أطول موجة برد تشهدها مناطق المملكة

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كشف الباحث في الطقس والمناخ ، عبد العزيز الحصيني، موعد أطول موجة برد ، والتي تتراوح شدتها من متوسطة القوة لشبه قوية على مناطق المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تبدأ اليوم الخميس وأن ذروتها يومي الجمعة والسبت وتستمر حتى الاثنين ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأكد أنها الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء وأنها تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم الأنحاء.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقَّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا عامًا في درجات الحرارة على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.