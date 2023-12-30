محلل فلسطينى: 70% من مساكن قطاع غزة دمرت.. والأوضاع تزداد سوءًا

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كشف عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية الشقيقة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم السبت، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا ولا يوجد أي تحسن علي الإطلاق، موضحًا أن هناك جهودا مصرية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في عده مستويات.

وأضاف أن حرب الإبادة التي تقوم بها اسرائيل علي الشعب الفلسطيني تشكل عائقا أمام أي تحرك، ويزيد من الوضع سوء يومًا بعد يوم، موضحًا أنه طبقًا لآخر التقارير تم خلو قطاع غزة من المستشفيات سوي 8 مستشفيات وغير مجهزة بالأدوية.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات تقدم حدا أدني من الخدمات الصحية، وثلثي المدارس تم تدميرها بشكل كامل، وطبقًا للأقمار الصناعية أن 70% من مساكن قطاع غزة تم تدميرها بالكامل.