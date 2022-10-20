محمد السهلاوي يُعلن موعد اعتزاله.. فيديو

كشف محمد السهلاوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي، عن موعد اعتزاله، قائلًا: “سأكسر القاعدة بعد حسين عبدالغني”.
وقال محمد السهلاي في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “والله صراحة حتى الآن أجلس أفكر في هذا الموضوع، واسأل نفسي، ولكن باقي إن شاء الله”.
وأكمل: “بعد حسين عبد الغني، سوف نكسر القاعدة إن شاء الله”.
الكابتن “محمد السهلاوي” يتحدث عن موعد اعتزاله: سأكسر القاعدة بعد حسين عبدالغني@tariqalharbi80@Sahlawi_m10#طارق_شو #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EA93X2RTLG
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 20, 2022