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محمد السهلاوي يُعلن موعد اعتزاله.. فيديو

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 أكتوبر 2022 - 4:03 مساءً
Saudi Arabia's Mohammed Al-Sahlawi celebrates his goal from a penalty kick during their Asian Cup Group B soccer match against Uzbekistan at the Rectangular stadium in Melbourne January 18, 2015. REUTERS/Brandon Malone (AUSTRALIA - Tags: SOCCER SPORT) - RTR4LUZO

كشف محمد السهلاوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي، عن موعد اعتزاله، قائلًا: “سأكسر القاعدة بعد حسين عبدالغني”.

وقال محمد السهلاي في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “والله صراحة حتى الآن أجلس أفكر في هذا الموضوع، واسأل نفسي، ولكن باقي إن شاء الله”.

وأكمل: “بعد حسين عبد الغني، سوف نكسر القاعدة إن شاء الله”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 أكتوبر 2022 - 4:03 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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