محمد الصفي: أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان (فيديو)

قال الدكتور، محمد الصفي، أن أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان.

وأضاف الصفي، خلال ظهوره في برنامج الليوان، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان، أنه يسبب سرطان يؤثر على الغدة الدرقية”.

وأكمل: “بالعكس كميته بسيطة في المعجون، وأدخل أعمل بحث عن أخر حالة تسمم من الفلورايد ستكون على الأقل من 100 سنة فالموضوع أصبح مقنن والقانون عليه والرقابة ومسيطرين عليه بطريقة دقيقة”.

د.محمد الصفي: أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان #محمد_الصفي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/q7m6jaOBxF — الليوان (@almodifershow) April 14, 2023

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