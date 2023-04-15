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محمد الصفي: أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 7:09 مساءً

قال الدكتور، محمد الصفي، أن أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان.

وأضاف الصفي، خلال ظهوره في برنامج الليوان، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “أكثر معلومة مغلوطة متداولة بين الناس هي عن أضرار الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان، أنه يسبب سرطان يؤثر على الغدة الدرقية”.

وأكمل: “بالعكس كميته بسيطة في المعجون، وأدخل أعمل بحث عن أخر حالة تسمم من الفلورايد ستكون على الأقل من 100 سنة فالموضوع أصبح مقنن والقانون عليه والرقابة ومسيطرين عليه بطريقة دقيقة”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 7:09 مساءً
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