“محمد عبدالله المحيسن” وزع الصحف وأدخل الطباعة في حائل قبل نحو 50 عاما وأسس مصنعا للكرتون والبلاستيك

استعرضت قناة “العربية” قصة المواطن السعودي “محمد عبدالله المحيسن” الذي عمل في مهنة توزيع الصحف والمجلات وأدخل الطباعة في حائل قبل نحو 50 عاما.

وقال “المحيسن”، إنه منذ ما يقرب من 50 عاما، قام بإدخال الطباغة إلى منطقة حائل، وعمل على توزيع وطباعة الصحف والمجلات ونشرها في المنطقة.

وأوضح أنه قام بإنشاء مصنعا للكرتون والبلاستيك للعمل على طباعة الصحف والمجلات، بالإضافة إلى صناعة الأكياس والطباعة عليها.

وبين أنه قام بإدخال الطباعة في منطقة حائل في وقت كانت خالية من المطابع ومصانع البلاستيك والكرتون.