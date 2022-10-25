مخالفة تستوجب العقوبة.. «المرور» يحذر قائدي المركبات من سلوك خاطئ

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مؤكدة أن هذا السلوك من قائد المركبة يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “احرص على التأكد من إطفاء محرك مركبتك وإغلاقها جيدا عند النزول منها”.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات تجنبًا للحوادث.

وقالت الإدارة في إفادة على حسابها بـ”تويتر”، إن “المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية