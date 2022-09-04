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مختصة نفسية: المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 4 سبتمبر 2022 - 2:29 مساءً

قالت ريناد الكليب، لمختصة النفسية، إن هناك العديد من الأشخاص الذين يركزون في بعض الأمور المتعلقة بالجمال، التركيز مع تعليقات الناس، ومدى تأثيرها على صحتهموقد ينخرط العديد من الأشخاص في القيام ببعض السلوكيات المختلفة، حيث يتم اللجوء لعمليات التجميل من أجل إخفاء تلك العيوب.

المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي

وأضافت خلال لها عبر برنامج “اليوم” أن المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي، حيث قيام الأشخاص بالعديد من عمليات التجميل تؤثر على صحة الأفراد، وكثرة استخدمها يشوه المظهر الخارجي للشكل.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 4 سبتمبر 2022 - 2:29 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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