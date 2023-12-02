مختص القيادة التنظيمية في القطاع العقاري “ماجد الركبان”: تم الكشف عن المخطط الرئيسي لمعرض الرياض إكسبو 2030.. حيث يتميز التصميم بمحاكاة الكرة الأرضية

أكد مختص القيادة التنظيمية “ماجد الركبان”، أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي نتيجة تضافر جهود القيادة في جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات العالمية في استضافة المناسبات الدولية المختلفة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن المخطط الرئيسي لمعرض إكسبو 2030، يتميز بمجموعة من التصاميم الفنية المتميزة.

وأوضح أن تصاميم معرض الرياض إكسبو 2030، صممت بطريقة تحاكي الكرة الأرضية بأكملها.

وأفاد بأن معرض إكسبو 2030 سيكون في منطقة تقع بالقرب من مطار الملك سلمان بالرياض.