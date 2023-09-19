مختص: تنظيف الأنف قبل النوم يمنع الشخير

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يُشكل “الشخير” خلال النوم معاناة لدى البعض وهو ما يحرمهم من الراحة بشكل منتظم، مع تسببه في حرج أحياناً مع الآخرين، لكن تصور طبي جديد يقترح حلاً محتملاً لهذا الأمر يتعلق بروتين النظافة اليومي قبل النوم.

وتمسك طبيب الأسنان الشهير سيباستيان لوماس في تقرير طبي حديث، بضرورة تنظيف الجيوب الأنفية قبل النوم كون ذلك قد يُساعد على النوم الجيد ليلاً وإيقاف الشخير.

واعتبر لوماس وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تنظيف الأنف قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف الأسنان، مشيراً إلى أنه إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس من خلال أنفه فسيتنفس من الفم ويشخر.

وحول الطريقة الصحيحة لتنظيف الأنف، أشار إلى أن الطريقة الصحيحة تكون بالوقوف بشكل مستقيم مع أخذ شهيق من الأنف وإخراجه وإبقاء الفم مغلقاً، ثم الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر، بعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.