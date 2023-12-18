مختص في هندسة النقل والمرور: غرامة ١٠٠٠ ريال لمن يتعمد قص صدام المركبة الأمامي أو الخلفي.. وبتكرارها يحال صاحبها للجهات المعنية

أكد المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور “علي مليباري”، أن هناك غرامة 1000 ريال تطبق على من يتعمد قص أو إزالة الصدام الأمامي أو الخلفي للمركبة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن من يتعمد إزالة الصدام الأمامي أو الخلفي للمركبة، بعد تطبيق الغرامة القانونية عليه، سيحال للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة.

وأوضح أنه في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري، فإنه يتم في هذه الحالة إبلاغ الجهات المعنية بكتابة تقرير عن تفاصيل الحادث، بحيث لا توقع الغرامة على سائق المركبة.