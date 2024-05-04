مختص: هناك حميات وهمية تسمى بأسماء أشخاص غير معروفين.. بالمقابل لا يوجد أي عالم لديه أي وصفة خاصة باسمه

أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور “محمد الأحمدي”، أن حمية ما يسمى بالمناسبات وحمية نجوم هوليوود، هي في الحقيقة أسماء توهمك بالنحف السريع، لكن صحتك أهم من الضرر بها بسبب حمية غير صحية.

وأصاف خلال حديثه في برنامج من السعودية، أن هناك حميات وهمية تسمى بأسماء أشخاص غير معروفين، وبالمقابل لا يوجد أي عالم من علماء التغذية والصحة البدنية لديه أي وصفة خاصة باسمه.

وأوضح أن حمية البحر المتوسط و حمية داش وحمية مايند أمثلة لحميات وضعها مختصون.

ودعا إلى عدم أخذ استشارة طبية إلا من خلال طبيب متخصص لإعطاء النصيحة الطبية الصحيحة والصحية.