مختص يكشف عن المادة المستخدمة في صناعة العسل الصيني (فيديو)

قال أحمد الخازم، المشرف على “أبحاث النحل بجامعة الملك سعود”، إن العسل الصيني الموجود بالأسواق هو عبارة عن مادة ليس لها أي علاقة بالعسل.

وأكد في تصريحات تلفزيونية، خلال ظهوره على برنامج يا هلا، أن المادة المنتشرة في جميع دول العالم، لا علاقة لها بالعسل، وإنما هي مجرد تركيبات تشبه العسل ولا تستطيع الأجهزة كشفها، كما أنها تباع في موقع “علي بابا” بالصين.

وأضاف، أن “عسل سدر السعودي” المصنع في الصين، يُباع إلكترونيًا على موقع علي بابا بـ 9 ريالات، في حين أن المنتج الأصلي يباع في المملكة بـ 300 ريال.

وأشار، أن التشكيك في العسل الصيني، جاء بسبب سعره الغير منطقي، كيف يكون عسل سدر السعودي أو اليمني عالي الجودة، بـ 9 ريالات في موقع علي بابا.