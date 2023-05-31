“مخدرات” وأسلحة و”مليون ريال”.. حصيلة مداهمة بـ”وضح النهار” بالرياض

المناطق-متابعات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إحباط ترويج مادة الحشيش و19.9 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها على منصة “سناب شات”، جانباً من عملية مداهمة مقر تخزين المخدرات، والذي يخص مواطناً ومقيماً من الجنسية الباكستانية، تم القبض عليهما خلال المداهمة.

وأوضحت أنهما اتخذا من موقع بأحد الأحياء الواقعة جنوب الرياض مقراً لتخزين المخدرات وترويجها، مشيرةً إلى أنه ضُبط معهما أسلحة نارية وذخيرة حية، بالإضافة إلى أكثر من مليون ريال.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن والمقيم، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.