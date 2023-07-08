مسؤولة في «مسام»: «تعز» من أكثر المحافظات اليمنية التي زُرعت بها الألغام

وأوضحت «سمية» في لقاء مع قناة «العربية»، مساء اليوم السبت، أن «محافظة تعز من أعلى المحافظات اليمنية التي تعرضت لعمليات زرع الألغام، ثم الحديدة والجوف وشبوة».