مسؤولة في «مسام»: «تعز» من أكثر المحافظات اليمنية التي زُرعت بها الألغام

المناطق-متابعات
كشفت مديرة العلاقات العامة في المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، سمية المحمود، أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت لعمليات زرع الألغام.
وأوضحت «سمية» في لقاء مع قناة «العربية»، مساء اليوم السبت، أن «محافظة تعز من أعلى المحافظات اليمنية التي تعرضت لعمليات زرع الألغام، ثم الحديدة والجوف وشبوة».
وأكدت أن «هناك مناطق يتم تطهيرها من الألغام للمرة الثالثة على التوالي مثل التي في محافظة شبوة»، منوهة بالجهود التي يبذلها فريق مسام من أجل إعادة اليمن السعيد مرة أخرى.
#نشرة_الرابعة | مديرة العلاقات العامة في المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" سمية المحمود: تعز من أعلى المحافظات اليمنية التي تعرضت لعمليات زرع الألغام@MasamProject@SUMAYAHAM1 pic.twitter.com/6U4jNhWboC
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 8, 2023