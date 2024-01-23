جاياردو يرفض عودة بنزيما

المناطق_متابعات

رفض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات الفريق الجارية في دبي هذه الأيام، ضمن فترة التوقف الجارية.

وواصل الفرنسي تدريباته الانفرادية في مدينة جدة، وسط محاولات من مسؤولي النادي تقريب وجهات النظر بين الطرفين، قبل استئناف مباريات “روشن” منتصف فبراير المقبل.

وكان بنزيما الحائز على جائزة “البالاندور” عام 2022 تخلف عن تدريبات الاتحاد منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، وبعد عودة تدريبات الاتحاد 15 يناير الجاري استمر النجم الفرنسي في الغياب، ما دعا المدرب الأرجنتيني جايارود إلى استبعاده من معسكر الاتحاد في مدينة دبي، ورفض التحاقه حتى ساعة إعداد هذا الخبر وفقا لـ “الرياضية”.

وكانت وسائل إعلام أجنبية أشارت في اليومين الماضيين إلى إمكانية مغادرة بنزيما الاتحاد في السوق الشتوي الجاري إلى ليون الفرنسي، النادي الذي انطلق منه المهاجم العالمي قبل انتقاله إلى ريال مدريد.



يشار إلى أن المهاجم الفرنسي المخضرم بنزيما وقّع في الصيف الماضي عقدًا مع اتحاد جده لمدة 3 أعوام.