مدرب العراق: نواجه المرشح الأبرز لنيل لقب كأس آسيا

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أكد خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، إن منتخب بلاده سيواجه المنتخب المرشح الأبرز لنيل لقب النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الياباني غدا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي :”مباراة الغد ستكون رائعة لأننا سنلاعب المنتخب الأقوى في قارة أسيا، ومعهم المدرب نفسه منذ فترة طويلة ولديهم لاعبون مميزون في أهم الدوريات العالمية، وشاركوا في بطولة كأس العالم الأخيرة، وعلينا أن نقدم مباراة مثالية من أجل الفوز”.

وأضاف :”راض عن أداء جميع اللاعبين، والكل لديه القدرة على اللعب، نحتاج إلى لاعبين جدد في هذه المباراة لأننا أشركنا عددا محدودا في اللقاء الماضي”.

وأكد كاساس :” جميع المنتخبات خاضت فترة تحضيرية طويلة، يمكننا أن نتطور في كل حصة تدريبية ونحاول التطور أكثر في كل لحظة، ولكن ارتكاب الأخطاء وارد في كل لحظة من أي لاعب ولكن نحاول أن نقلل منها ونعالجها في المستقبل”.

وأضاف :”سعيد بالجمهور العراقي وأنا واحد منهم، أريد أن أرضي الجماهير وأعرف المسؤولية الملقاة على عاتقي، أنا سعيد جدا هنا وسعيد بوظيفتي”.

وعن حالة لاعب المنتخب سعد ناطق، أكد كاساس :”هو بحالة جيدة، شارك في التدريبات وأصبح قادرا على اللعب غدا إذا قررت ذلك”.

وعن غياب أسامة رشيد، قال المدير الفني:”كرة القدم مهمة ولكن الحياة الشخصية أهم من كرة القدم، هو يواجه حالة خاصة وهذا ما دفعه للتواجد في البرتغال مع زوجته ولكنه عاد إلى الدوحة، والاتحاد العراقي قدم له كل التسهيلات المطلوبة للراحة في السفر، وغدا سيكون متواجد معنا”.