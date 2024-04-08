مدرب تشيلسي السابق يرفض خوض مغامرة إنقاذ آياكس

المناطق_متابعات

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الإنجليزي جراهام بوتر المدير الفني السابق لتشيلسي، قد رفض عرضاً من آياكس أمستردام الهولندي لتدريب الفريق.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” إن بوتر تم التواصل معه من أجل تولي قيادة الفريق خلفا للمدرب الحالي جون فان تشيب، بعد سلسلة من النتائج السلبية لفريق العاصمة الهولندية في الفترة الأخيرة.

ويحتل آياكس المركز السادس حالياً في ترتيب الدوري الهولندي مُبتعدا كل البُعد عن صراع الصدارة التي يحتلها بشكل منفرد الغريم بي إس في آيندهوفن، وبفارق 33 نقطة بينهما.

وخسر آياكس أمام فينوورد وصيف الترتيب بسداسية نظيفة، لتكون الهزيمة الثامنة للفريق هذه الموسم، والرابعة بنتيجة 4 أهداف أو أكثر في شباكه، حيث خسر أيضا من آيندهوفن بنتيجة 5-2.

ومنذ رحيل بوتر عن تدريب تشيلي – الذي انتقل إليه قادما من برايتون – ظل المدرب الإنجليزي دون ارتباط بأي نادٍ من تاريخ رحيله عن البلوز في أبريل من العام الماضي.