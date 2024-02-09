مدرب منتخب قطر يؤكد جاهزيتهم لخوض نهائي قارة آسيا أمام المنتخب الأردني غداً

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أكد مدرب المنتخب القطري، الإسباني ماركيز لوبيز، صعوبة مواجهة الغد أمام المنتخب الأردني في نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023 الذي سيقام على ملعب ملعب لوسيل.

وأوضح لوبيز، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن مواجهة الغد أمام منتخب الأردن في النهائي، ستكون صعبة للطرفين لما يمتلكه المنتخبان من لاعبين مميزين قدموا مستويات فنية كبيرة في البطولة.

وشدد الإسباني على أن اللاعبين كلهم في المنتخب القطري يستحقون الوُجود في القائمة والكل أسهم في ما وصل إليه المنتخب بالتأهل إلى النهائي، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يحدث خلال المباريات ارتفاع وانخفاض في مستوى الأداء.

وأكد مدرب المنتخب القطري أن كرة القدم تتطور من يوم لآخر، بدليل أن النسخة الحالية شهدت خروج منتخبات كانت مرشحة للقب، كاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ومن ناحيته أكد اللاعب حسن الهيدوس صعوبة مباراة الغد، متمنياً أن تأتي مباراة جيدة من المنتخبين، وقال “أنا فخور بأن أكون جزءاً من مجموعة لاعبي المنتخب الحالي الذين يمتلكون عقلية احترافية”.

وشدد الهيدوس على أنه قبل انطلاق البطولة لم يتوقع أحد وصول منتخب قطر إلى النهائي، ولكن العمل الذي تم من الجميع قبل شهر من انطلاق البطولة قادهم للنهائي.