مدرب نابولي: أفضلية إنتر ميلان غداً في نهائي السوبر ستمنح لاعبينا رغبة أكبر بالفوز

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أكد مدرب فريق نابولي والتر ماتزاري، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد إنتر ميلان غداً في نهائي كأس السوبر الإيطالي، أن فرص الفوز بلقب السوبر تعد متكافئةً بين الطرفين، وأن أفضلية الفرق الكبرى بالانتصار؛ ستمنح لاعبينا رغبة أكبر بالفوز، ودافعاً لبذل قصارى جهدهم، وتقديم مستوى قوي، مشيراً إلى أن تتويج نابولي بالدوري زاد شعبية الفريق، الذي حظي بتطورٍ مستمر خلال الأعوام الـ12 الماضية.

من جانبه، أكد قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو، أن الإجادة في خط الدفاع، ستكون طريقاً للحد من خطورة الإنتر، كما أن التتويج باللقب يعدّ أمراً مهماً، ومؤثراً إيجابياً على الفريق بقيةَ الموسم، موضحاً أن الجميع سيقدم أفضل المستويات من أجل الشعار والجماهير، وأن ظهور الإنتر بشكلٍ جيد أمام لاتسيو، لن يكون عائقاً أمام اللاعبين لإبراز إمكاناتهم والظفر بالبطولة.