مدمن سابق: البدايات تكون تجربة ومن ثم يتلاشى شغف الحياة والسبب المخدرات

استعرضت قناة “السعودية” قصة مدمن سابق تحدث عن بداية تعاطيه للمخدرات.

وقال إنه بدأ تعاطي المخدرات في سن الدراسة مع مجموعة من زملائه في الجامعة.

وأوضح أنه كان يتغيب عن البيت لمدة يوم ويومين وثلاثة، بسبب تعاطيه لهذه المواد السامة.

وبين أنه كان في بداية الأمر يتعاطي مرة واحدة كل شهر، ثم بعد ذلك كل أسبوع، إلى أن صار تعاطيه لهذه المواد بصفة يومية، وأكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن البدايات تكون تجربة ومن ثم يتلاشى شغف الحياة بسبب التعاطي للمخدرات.

ونصح المدمنين من الشباب بسرعة الإقلاع عن تلك المواد السامة التي تلحق الضرر بالأسرة والمجتمع والفرد.