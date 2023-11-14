مديرة البرامج الدولية في “مسك”: رسالتنا في النسخة السابعة لمنتدى مسك تهدف لتحفيز الهمم والقدرات الناشئة لرفع راية المملكة في شتى المجالات

أكدت “أماني الخيمي” مديرة البرامج الدولية في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، أن النسخة السابعة لمنتدى مسك التي انطلقت في مطل البجيري بالدرعية، شهدت فعاليات عديدة لإثراء العقل البشري وتحفيز الشباب السعوديين على مواصلة العمل حتى يحققوا أهدافهم وأحلامهم المنشودة.

وأضافت في تصريحات لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن النسخة السابعة لمنتدى مسك بالدرعية حظيت بإقامة الفعاليات التكنولوجية والثقافية المتنوعة التي تساهم بقوة في دفع حركة التطور في المجالات العلمية والتكنولوجية والتقنية المتنوعة.

وأوضحت أن منتدى مسك يهدف في الأساس لتحفيز الهمم والقدرات الناشئة لدى الشباب السعوديين من أجل الأخذ بكافة أسباب التقدم وصولا إلى ارتقاء المملكة ورفع رايتها في كافة المحافل الدولية، وهو الأمر الذي يتناغم مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.