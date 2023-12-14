مديرة الشؤون الطبية في مركز سعود البابطين: نجح الفريق الطبي في جراحة أول قلب لطفلين يعانون ثقبا كبيرا بين الأذنين

أكدت مديرة الشؤون الطبية في مركز سعود البابطين الدكتورة “شيماء العماني”، أن الفريق الطبي نجح في إجراء أول عملية جراحية لقلب طفلين يعانون من ثقب كبير بين الأذنين.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن نجاح العملية أحدث طفرة كبيرة في المجال الطبي، لأنها قللت مدة بقاء المريض في المستشفى.

وأوضحت أن المجال الطبي في المملكة يشهد طفرة كبيرة من التقدم في كافة الأقسام، تماشيا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.